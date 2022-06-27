Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію для подальшого затвердження Європейським Парламентом і Радою,

За перші десять тижнів війни понад 5 мільйонів українців покинули Україну. Більшість з них шукали притулок у країнах Європейського Союзу.

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Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію для подальшого затвердження Європейським Парламентом і Радою, яка дозволить українцям, що отримають тимчасовий захист в країнах Союзу:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки;

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.

Для можливості цієї реалізації напрацьовано механізм підтвердження дійсності українських посвідчень водія шляхом здійснення компетентними органами країн ЄС онлайн перевірки з використанням сайту Головного сервісного центру МВС або даних електронного посвідчення водія, що відображається за допомогою Порталу “Дія”.

Тепер залишається чекати на розгляд пропозиції Європейським Парламентом і Радою.