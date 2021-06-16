Как известно, производство батарей для электромобилей – вредный для окружающей среды процесс. С 2024 года в ЕС будет введен контроль загрязнения на всех этапах эксплуатации аккумуляторов для электромобилей.

Европейская комиссия запланировала с 2024 года ввести требования учета выбросов углекислого газа на каждом этапе производства, распределения, использования и утилизации промышленных аккумуляторов. В частности тех, что используются для электромобилей.

Читайте также: Глава Volkswagen объяснил, почему электромобили не имеют экологического смысла

Японские, американские и европейские автопроизводители и крупные поставщики облачных услуг намерены выработать международные правила точного измерения выбросов углекислого газа, связанных с автомобильными аккумуляторами, уже в 2022 году.

Разработку стандарта возглавит группа под названием Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI). В нее входят Ford, GM, Toyota, Honda, Denso, Amazon Web Services, IBM и другие.

MOBI рассматривает возможность использования двухмерного штрих-кода и автомобильных датчиков для записи данных на каждом этапе в цепочку блоков.

На батареи приходится около половины углекислого газа, образующегося при производстве электромобилей. Ожидается, что доступность данных о выбросах позволит создать механизм поощрения повторного использования батарей и снижение нагрузки на окружающую среду.