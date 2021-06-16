Як відомо, виробництво батарей для електромобілів – шкідливий для навколишнього середовища процес. З 2024 року в ЄС буде введений контроль забруднення на всіх етапах експлуатації акумуляторів для електромобілів.

Європейська комісія запланувала з 2024 року ввести вимоги обліку викидів вуглекислого газу на кожному етапі виробництва, розподілу, використання та утилізації промислових акумуляторів. Зокрема тих, що використовуються для електромобілів.

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Японські, американські і європейські автовиробники і великі постачальники хмарних послуг мають намір виробити міжнародні правила точного вимірювання викидів вуглекислого газу, пов'язаних з автомобільними акумуляторами, вже в 2022 році.

Розробку стандарту очолить група під назвою Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI). У неї входять Ford, GM, Toyota, Honda, Denso, Amazon Web Services, IBM та інші.

MOBI розглядає можливість використання двомірного штрих-коду і автомобільних датчиків для запису даних на кожному етапі в ланцюжок блоків.

На батареї припадає близько половини вуглекислого газу, що утворюється при виробництві електромобілів. Очікується, що доступність даних про викиди дозволить створити механізм заохочення повторного використання батарей і зниження навантаження на навколишнє середовище.