В Испании несколько компаний объединились в альянс для создания и развития водородной заправочной сети.

Enagás, Naturgy и Exolum создали альянс, который займется изучением и развитием инфраструктуры для производства, распределения и поставки водорода на материковой части Испании. Об этом пишет petrolplaza.

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Enagás через свою дочернюю компанию Scale Gas, Naturgy и Exolum подписали соглашение о совместном создании водородной заправочной сети, в которую войдут 50 водородных заправочных станций (ВЗС) по всей Испании.

Этот проект является частью более широкой инициативы под названием Win4H2. Целью инициативы является создание сети ВЗС, на которых будет доступен возобновляемый водород на расстоянии около 300 км друг от друга. Сеть должна охватить всю страну, что позволит создать национальные логистические маршруты с гарантированной поставкой и их соединения с международными транспортными коридорами.

Такая конфигурация позволит обеспечить зону обслуживания радиусом 150 км вокруг каждой водородной заправки. Ожидается, что на первом этапе будет доступна мощность производства водорода от 4 тыс. до 7 тыс. тонн в год за счет масштабируемой конструкции в зависимости от развития рынка.

Альянс уже проектирует первый маршрут, по которому будет поставляться экологически чистый водород в Мадрид, Валенсию и Мурсию/Картахену. Он также соединит эти города водородным транспортным коридором. Выбор первого маршрута был осуществлен с учетом большого объема грузовых и пассажирских перевозок.

В каждом из выбранных мест будет спроектирована и построена инфраструктура, необходимая для обеспечения первоначально определенной потребности в водороде. Бизнес-модель позволяет масштабировать эту инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей по мере их возникновения.

Как сообщалось ранее, ведущие автопроизводители Германии не верят в будущее аккумуляторных электромобилей (BEV) и предлагают параллельно сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей на водородных топливных элементах (FCEV).