В Іспанії кілька компаній об’єднались у альянс для створення та розвитку водневої заправної мережі.

Enagás, Naturgy і Exolum створили альянс, який займеться вивченням і розвитком інфраструктури для виробництва, розподілу і постачання водню на материковій частині Іспанії. Про це пише petrolplaza.

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Enagás через свою дочірню компанію Scale Gas, Naturgy і Exolum підписали угоду про спільне створення водневої заправної мережі, до якої увійдуть 50 водневих заправних станцій (ВЗС) по всій Іспанії.

Цей проект є частиною більш широкої ініціативи під назвою Win4H2. Метою ініціативи є створення мережі ВЗС, на яких буде доступний поновлюваний водень на відстані близько 300 км один від одного. Мережа повинна охопити всю країну, що дозволить створити національні логістичні маршрути з гарантованою поставкою і їх з'єднання з міжнародними транспортними коридорами.

Така конфігурація дозволить забезпечити зону обслуговування радіусом 150 км навколо кожної водневої заправки. Очікується, що на першому етапі буде доступна потужність виробництва водню від 4 тис. До 7 тис. т в рік за рахунок масштабованої конструкції в залежності від розвитку ринку.

Альянс вже проектує перший маршрут, по якому буде поставлятися екологічно чистий водень в Мадрид, Валенсію та Мурсію / Картахену. Він також з'єднає ці міста водневим транспортним коридором. Вибір першого маршруту був здійснений з урахуванням великого обсягу вантажних і пасажирських перевезень.

У кожному з обраних місць буде спроектована та побудована інфраструктура, необхідна для забезпечення первісно визначеної потреби в водні. Бізнес-модель дозволяє масштабувати цю інфраструктуру для задоволення зростаючих потреб в міру їх виникнення.

Як повідомлялось раніше, провідні автовиробники Німеччини не вірять в майбутнє акумуляторних електромобілів (BEV) і пропонують паралельно зосередитися на розробці і виробництві електромобілів на водневих паливних елементах (FCEV).