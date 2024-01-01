В ЕС растет спрос на гибридные китайские авто

В феврале китайские автопроизводители увеличили продажи автомобилей в Европе на 64%, достигнув 38,9 тыс. ед. и охватив более 4% рынка по сравнению с 2,5% в прошлом году, пишет Укравтопром.

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Ведущими брендами стали BYD, Chery и MG.

В то время как продажи китайских электромобилей упали на 3,4% до 11,1 тыс. ед., продажи гибридных авто (PHEV) подскочили на 321% до почти 5 тыс. ед. Также выросли продажи негибридных бензиновых моделей (+27%).