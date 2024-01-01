В ЄС зростає попит на гібридні китайські авто

У лютому китайські автовиробники збільшили продажі автомобілів в Європі на 64%, досягнувши 38,9 тис. од. і охопивши понад 4% ринку в порівнянні з 2,5% торік, пише Укравтопром.

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Провідними брендами стали BYD, Chery та MG.

У той час як продажі китайських електромобілів впали на 3,4% до 11,1 тис. од., продажі гібридних авто (PHEV) підскочили на 321% до майже 5 тис. од. Також зросли продажі негібридних бензинових моделей (+27%).