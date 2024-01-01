В ЕС снижаются продажи новых авто в Украине

По данным АСЕА, в мае 2024 года регистрации легковых авто в Евросоюзе уменьшились на 3% в годовом выражении, до - 911697 ед., сообщает Укравтопром.

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Продажи бензиновых автомобилей упали на 5,6%, до 323551 ед.

Рынок дизельных автомобилей упал еще больше - на 11,4%, до 118733 ед.

Регистрации электромобилей (BEV) снизились на 12%, до 114308 единиц

Спрос на плагин-гибридные авто также снизился – 59333 ед. (-14,7%).

Единственный сегмент рынка где был зафиксирован рост – это гибридные авто (HEV). Регистрации HEV увеличились на 16,2%, до 272568 ед.

Всего за первые пять месяцев 2024 года рынок новых авто в ЕС увеличился на 4,6% до 4,6 млн ед. Все крупнейшие рынки блока продемонстрировали положительную динамику: Испания (+6,8%), Германия (+5,2%), Франция (+4,9%) и Италия (+3,4%).