В ЄС знижуються продажі нових авто

За даними АСЕА, у травні 2024 року реєстрації легкових авто у Євросоюзі зменшилися на 3% у річному вираженні, до - 911697 од., повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Toyota звітує про рекордне зростання попиту на гібридні моделі

Продажі бензинових автомобілів впали на 5,6%, до 323551 од.

Ринок дизельних автомобілів впав ще більше — на 11,4%, до 118733 од.

Реєстрації електромобілів (BEV) знизились на 12%, до 114308 одиниць

Попит на плагін-гібридні авто також знизився – 59333 од. (-14,7%).

Єдиний сегмент ринку де було зафіксовано зростання – це гібридні авто (HEV). Реєстрації HEV збільшились на 16,2%, до 272568 од.

Всього за перші п’ять місяців 2024 року ринок нових авто в ЄС збільшився на 4,6% до 4,6 млн од. Усі найбільші ринки блоку продемонстрували позитивну динаміку: Іспанія (+6,8%), Німеччина (+5,2%), Франція (+4,9%) та Італія (+3,4%).