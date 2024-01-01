В ЄС знижуються продажі нових авто

Падіння попиту на нові авто в ЄС
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20 червня, 21:20
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За даними АСЕА, у травні 2024 року реєстрації легкових авто у Євросоюзі зменшилися на 3% у річному вираженні, до - 911697 од., повідомляє Укравтопром.
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- Продажі бензинових автомобілів впали на 5,6%, до 323551 од.
- Ринок дизельних автомобілів впав ще більше — на 11,4%, до 118733 од.
- Реєстрації електромобілів (BEV) знизились на 12%, до 114308 одиниць
- Попит на плагін-гібридні авто також знизився – 59333 од. (-14,7%).
Єдиний сегмент ринку де було зафіксовано зростання – це гібридні авто (HEV). Реєстрації HEV збільшились на 16,2%, до 272568 од.
Всього за перші п’ять місяців 2024 року ринок нових авто в ЄС збільшився на 4,6% до 4,6 млн од. Усі найбільші ринки блоку продемонстрували позитивну динаміку: Іспанія (+6,8%), Німеччина (+5,2%), Франція (+4,9%) та Італія (+3,4%).