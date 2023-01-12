В рейтинг Euro NCAP впервые попали две модели Tesla и две машины из Китая.

Euro NCAP подвела итоги 2022 года, оказавшегося рекордным по количеству проведенных краш-тестов, и составила итоговый рейтинг самых безопасных автомобилей.

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В список попали электрокар Hyundai, две модели Tesla и две китайские машины, недавно вышедшие на европейский рынок, – хэтчбек ORA Funky Cat и кроссовер WEY Coffee 01.

Впервые в итоговый рейтинг самых безопасных автомобилей Европы попали две Тесла и две машины из Китая. Победителей в разных категориях выбирали по количеству баллов, полученных в защиту взрослых пассажиров, детей, пешеходов, а также за работу электронных помощников. И чем больше была общая оценка, тем выше строчку занимал автомобиль.

Итак, по итогам тестов Euro NCAP, больше всего баллов в категории «Большой семейный автомобиль» заработал Hyundai Ioniq 6. Защиту взрослых пассажиров в электрокаре оценили на 97 процентов, но она получила оценку «хорошо» за защиту пассажиров-детей.

В классе «Малый семейный автомобиль» отмечался новичок европейского рынка – китайский хэтчбек ORA Funky Cat. Вторым «китайцем» в рейтинге оказался WEY Coffee 01, показавший себя лучше Lexus RX.

А вот в категории "Представительский автомобиль" и "Электрокар" победу отдали Tesla Model S. Лифтбек получил высокие баллы за защиту взрослых пассажиров и работу ассистирующих систем.

Такого же результата достигла и Tesla Model Y, но уже в сегменте "Малых кроссоверов". В обеих моделях работу электроники оценили в 98%.