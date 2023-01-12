У рейтинг Euro NCAP вперше потрапили дві моделі Tesla та дві машини з Китаю.

Euro NCAP підбила підсумки 2022 року, який виявився рекордним за кількістю проведених краш-тестів, і склала підсумковий рейтинг найбезпечніших автомобілів.

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До списку потрапили електрокар Hyundai, дві моделі Tesla і дві китайські машини, які нещодавно вийшли на європейський ринок, - хетчбек ORA Funky Cat і кросовер WEY Coffee 01.

Вперше до підсумкового рейтингу найбезпечніших автомобілів Європи потрапили дві «Тесли» та дві машини з Китаю. Переможців у різних категоріях обирали за кількістю балів, одержаних за захист дорослих пасажирів, дітей, пішоходів, а також за роботу електронних помічників. І що більше була загальна оцінка, то вище рядок займав автомобіль.

Отже, за підсумками тестів Euro NCAP, найбільше балів у категорії «Великий сімейний автомобіль» заробив Hyundai Ioniq 6. Захист дорослих пасажирів в електрокарі оцінили на 97 відсотків, але він отримав оцінку «добре» за захист пасажирів-дітей.

У класі «Малий сімейний автомобіль» відзначався новачок європейського ринку — китайський хетчбек ORA Funky Cat. Другим «китайцем» у рейтингу виявився WEY Coffee 01, який показав себе краще за Lexus RX.

А ось у категорії «Представницький автомобіль» та «Електрокар» перемогу віддали Tesla Model S. Ліфтбек отримав високі бали за захист дорослих пасажирів та роботу асистуючих систем.

Такого ж результату досягла і Tesla Model Y, але вже в сегменті «Малих кросоверів». В обох моделях роботу електроніки оцінили на 98%.