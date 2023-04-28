За неделю котировки в Средиземноморье и портах северной Европы снизились на $40/т для дизельного горючего и на $20/т для бензинов.

В средиземноморском регионе Европы стоимость ГП просела на 5% ($35/т) до $698/т. В северо-западном регионе Европы снижение было несколько больше — на $45/т, до $718/т. Об этом сообщили игроки рынка.

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Бензин за неделю в Средиземноморье подешевел на $20/т до $820/т, тогда как в портах северной Европы высокооктан снизился на $23/т, до $903/т.

Спред между северо-западными и средиземноморскими котировками на бензин в апреле вырос на $10/т по сравнению с мартом до $84/т в среднем за месяц. Разница котировки дизельного горючего в северо-западном регионе по сравнению со Средиземноморьем за этот же период, напротив, снизилась на $9/т, до $26/т.

«Под влиянием европейского тренда на понижение на внутреннем рынке Украины уже появились предложения ГП по цене 32,4 грн/л», — говорят в Консалтинговой группе «А-95». Там также отметили, что стоимость дизтоплива в группе 27 апреля снизилась за один котировочный день на 0,5 грн/л.

Как сообщалось ранее, стоимость нефти марки Brent в среду, 26 апреля, опустилась ниже $80 за баррель впервые с 31 марта.