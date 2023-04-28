За тиждень котирування у Середземномор'ї й портах північної Європи знизились на $40/т для дизельного пального і на $20/т — для бензинів.

У середземноморському регіоні Європи вартість ДП просіла на 5% ($35/т), до $698/т. У північно-західному регіоні Європи зниження було дещо більшим — на $45/т, до $718/т. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

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Бензин за тиждень у Середземномор'ї здешевшав на $20/т — до $820/т, тоді як у портах північної Європи високооктан знизився на $23/т, до $903/т.

Спред між північно-західними і середземноморськими котируваннями на бензин у квітні зріс на $10/т порівняно з березнем, до $84/т у середньому за місяць. Різниця котирування дизельного пального в північно-західному регіоні порівняно з Середземномор’ям за цей же період, навпаки, знизилася на $9/т, до $26/т.

«Під впливом європейського тренду на зниження на внутрішньому ринку України вже з'явилися пропозиції ДП за ціною 32,4 грн/л», — кажуть у Консалтинговій групі «А-95». Там також зазначили, що вартість дизпального в гурті 27 квітня знизилася за один котирувальний день на 0,5 грн/л.

Як повідомлялося раніше, вартість нафти марки Brent у середу, 26 квітня, опустилася нижче від $80 за барель уперше з 31 березня.