Долговременный тренд роста цен на подержанные машины наконец-то сменился противоположным.

В июле 2023 года оптовые цены на подержанные автомобили в Европе стабилизировались и даже несколько снизились, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group. По сравнению с июнем цены стали меньше на 2,6%: 148,2 против 152,2.

Ценовой индекс AUTO1 Group, январь-2015 — июль 2023

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Самыми дорогими автомобилями с пробегом в Европе были год назад – в июле 2022 года. Тогда индекс цен AUTO1 Group был рекордно высоким за все время мониторинга на уровне 171,6. В июле 2023 года цены на подержанные автомобили оказались самыми низкими за последние 12 месяцев, на 13,6% ниже по сравнению с июлем-2022, однако все еще на 25,6% выше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.

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Данные AUTO1 Group Price Index демонстрируют, что средние цены на автомобили с пробегом в Европе стабилизировались и существенно не меняются с начала года уже семь месяцев подряд. Если сравнивать январь и июль, то они снизились на 0,7%.

Как анализируются цены

Ценовой индекс одного из крупнейших в Европе операторов подержанных автомобилей AUTO1 Group показывает ежемесячное изменение цен на подержанные авто в Европе. Показатель разработан на основе базы данных компании, содержащей записи около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Таким образом, можно увидеть, как меняется средняя цена на машины. Отправной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, с которым и проходят все дальнейшие сравнения. По итогам прошлого месяца цены в ЕС стабилизировались и даже несколько снизились.