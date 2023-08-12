Довготривалий тренд росту цін на вживані авто нарешті змінився на протилежний.

У липні 2023 року оптові ціни на вживані авто в Європі стабілізувалися і навіть дещо знизилися, свідчить ціновий індекс AUTO1 Group. У порівнянні з червнем, ціни стали меншими на 2,6%: 148,2 проти 152,2.

Ціновий індекс AUTO1 Group, січень-2015 — липень 2023

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Найдорожчими авто з пробігом в Європі були рік тому — у липні 2022 року. Тоді індекс цін AUTO1 Group був рекордно високим за увесь час моніторингу, на рівні 171,6. У липні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців, на 13,6% нижчими у порівнянні з липнем-2022, проте все ще на 25,6% вищими, ніж до початку пандемії COVID-19, у липні 2019 року.

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Загалом дані AUTO1 Group Price Index демонструють, що середні ціни на авто з пробігом у Європі стабілізувалися та суттєво не змінюються з початку року уже сім місяців поспіль. Якщо порівнювати січень та липень, то вони незначно знизились на 0,7%.

Як аналізуються ціни

Ціновий індекс одного з найбільших у Європі операторів вживаних авто AUTO1 Group показує щомісячну зміну цін на вживані авто в Європі. Показник розроблений на основі бази даних компанії, що містить записи про близько 3,6 мільйона угод купівлі-продажу авто. Таким чином можна побачити, як змінюється середня ціна на машини. Відправною точкою є січень 2015 року з базовим значенням 100, з яким і відбуваються усі подальші порівняння. За підсумками минулого місяця, ціни в ЄС стабілізувалися та навіть дещо знизилися.