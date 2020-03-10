Цены ДТ в Европе за два дня упали почти на $100 за тонну (-21,1%) Бензин подешевел на 25%. Пока что это касается только оптовых закупок.

Стоимость апрельских контрактов на дизельное топливо в регионе ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpn) на бирже Intercontinental Exchange (ICE) по итогам двух котировочных дней – 6 и 9 марта – опустилась на 21,1% (на $96,25 за тонну), до $359,25 за тонну, свидетельствуют данные ICE.

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Цены на бензин упали на 25%, до $1,1369 за галлон.

Напомним, 6 марта переговоры ОПЕК и стран-участниц ОПЕК+ закончились полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который руководил мировыми ценами на нефть с 2017 года с помощью согласованных сокращений добычи. Камнем преткновения стало нежелание России соглашаться на предложенное Саудовской Аравией новое сокращение, которое должно было компенсировать снижение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Уже через несколько часов после окончания переговоров в Вене саудовское правительство дало понять, что объявляет ценовую войну. Нефтяной монополии Saudi Aramco было указано установить рекордные за 20 лет скидки на $6-8 за баррель до отпускных цен, в результате чего дисконт саудовской нефти к Brent превысил $10. Одновременно саудовские источники пообещали, что с 1 апреля, когда заканчиваются предыдущие договоренности о сокращении, страна начнет резко повышать добычу – с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки, затем – до 11 млн, а в перспективе – и до 12 млн.

9 марта на открытии торгов цены на нефть упали на 30%. Обвал цены на нефть на открытии биржи ICE в 2:00 по Киеву в понедельник (9 марта) стал наибольшим со дня начала операции “Буря в пустыне” в 1991 году.

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Утром 10 марта майские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $36,78 за баррель.