Ціни ДП в Європі за два дні впали майже на $ 100 за тону (-21,1%) Бензин подешевшав на 25%. Поки що це стосується лише гуртових закупок.

Вартість квітневих контрактів на дизельне паливо в регіоні ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpn) на біржі Intercontinental Exchange (ICE) за підсумками двох котирувальних днів - 6 і 9 березня -опустілась на 21,1% (на $ 96,25 за тону), до $ 359,25 за тону, свідчать дані ICE.

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Ціни на бензин впали на 25%, до $1,1369 за галон.

Нагадаємо, 6 березня переговори ОПЕК і країн-учасниць ОПЕК + закінчилися повним розривом альянсу між Росією і ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією, який керував світовими цінами на нафту з 2017 року за допомогою узгоджених скорочень видобутку. Каменем спотикання стало небажання Росії погоджуватися на запропоноване Саудівською Аравією нове скорочення, яке повинно було компенсувати зниження попиту на нафту через епідемію коронавируса.

Вже через кілька годин після закінчення переговорів у Відні саудівський уряд дав зрозуміти, що оголошує цінову війну. Нафтової монополії Saudi Aramco було зазначено встановити рекордні за 20 років знижки на $ 6-8 за барель до відпускних цін, в результаті чого дисконт саудівської нафти до Brent перевищило $ 10. Одночасно саудівські джерела пообіцяли, що з 1 квітня, коли закінчуються попередні домовленості про скорочення, країна почне різко підвищувати видобуток - з 9,7 млн до 10 барелів на добу, потім - до 11 млн, а в перспективі - і до 12 млн.

9 березня на відкритті торгів ціни на нафту впали на 30%. Обвал ціни на нафту на відкритті біржі ICE в 2:00 за Києвом в понеділок (9 березня) стала найгіршою з дня початку операції “Буря в пустелі” в 1991 році.

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Вранці 10 березня травневі ф'ючерси на Brent торгуються на рівні $ 36,78 за барель.