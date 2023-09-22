Страны ЕС обсуждают компромиссный проект новых правил выбросов для транспортных средств с ДВС, который смягчает ограничения, мониторинг и откладывает дату начала сокращений.

Европейские автопроизводители спорят против Евро-7, говоря, что это слишком дорого, а экологические преимущества будут незначительными. Они утверждают, что в 2035 году продажи новых автомобилей с выбросами CO2 будут запрещены, поэтому лучше было бы сосредоточить инвестиции на увеличение производства электромобилей, чтобы удовлетворить этот будущий спрос.

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В проекте, представленном Испанией, конечные сроки внедрения новых правил выбросов до середины 2025 г. для легковых автомобилей и середины 2027 г. для грузовиков будут перенесены.

По проекту легковые и небольшие грузовики должны отвечать требованиям только через 24 месяца после вступления в силу постановления. Для автобусов и грузовиков свыше 3,5 т. предложена отсрочка – 48 месяцев.

Неправительственная организация «Чистый транспорт», «Транспорт и окружающая среда» раскритиковала проект, заявив, что страны «подверглись угрозам автопроизводителей... обрекая людей на ухудшение здоровья и преждевременную смерть, которых можно избежать на десятилетия вперед».

В то же время правительство Британии решило отложить запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 г. на 2035г.