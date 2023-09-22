Країни ЄС обговорюють компромісний проект нових правил викидів для транспортних засобів з ДВЗ, який пом’якшує обмеження, моніторинг і відкладає дату початку скорочень.

Європейські автовиробники сперечаються проти Євро-7, кажучи, що це надто дорого, а екологічні переваги будуть незначними. Вони стверджують, що в 2035 році продажі нових автомобілів з викидами CO 2 будуть заборонені, тому було б краще зосередити інвестиції на збільшення виробництва електромобілів, щоб задовольнити цей майбутній попит.

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У проекті, представленому Іспанією, кінцеві терміни впровадження нових правил викидів до середини 2025 року для легкових автомобілів і середини 2027 року для вантажівок будуть перенесені.

За проектом легкові та невеликі вантажівки мають відповідати вимогам лише через 24 місяці після набрання чинності постановою. Для автобусів і вантажівок понад 3,5 т запропоновано відтермінування – 48 місяців.

Неурядова організація «Чистий транспорт», «Транспорт і навколишнє середовище», розкритикувала проект, заявивши, що країни «піддалися загрозам автовиробників... прирікаючи людей на погіршення здоров’я та передчасну смерть, яких можна уникнути на десятиліття вперед».

Водночас уряд Британії вирішив відкласти заборону на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2030 р. на 2035 р.