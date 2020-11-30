Исследовательская компания JATO Dynamics назвала самые продаваемые автомобили в Европе по итогам октября 2020 года.

Так, самым популярным новым автомобилем в Европе за отчетный период стал Volkswagen Golf, продажи которого составили 27 530 единиц, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Второе место по реализации занял Renault Clio, чей результат составил 22 588 новых автомобилей (+15%). Замкнул тройку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, продажи которого выросли на 59% и составили 21 220 экземпляров.

Кроме того, в первую пятерку попали Peugeot 208 и Fiat Panda, результаты которых в прошлом месяце составили 19 130 и 19 046 единиц соответственно. Продажи первого выросли на 8%, а второго – на 29%.

Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе по итогам октября 2020 года вошли Renault Captur (18 436 шт., +3%), Toyota Yaris (17 671 шт., -3,3%), Peugeot 2008 (17 420 шт., +23%), Skoda Octavia (17 216 шт., -3%) и Citroen C3 (16 298 шт., -7,9%).