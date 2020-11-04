Несмотря на то, что авто с ДВС все еще продаются лучше, чем электрифицированные авто, некоторые модели уже наступают на пятки.

Согласно результатам исследований компании JATO Dynamics, в сентябре 2020 года в Европе впервые количество электрифицированных авто (с электрическим и гибридным приводом) превысили продажи дизелей.

Это пока не победа электромобилей, но наступление солидное – год назад этот показатель составлял 29% для дизелей и 11% – для электрифицированных.

В рейтинге топ-моделей все еще лидирует бензиново-дизельный Volkswagen Golf – его за месяц во всей Европе продали 28,7 тысячи штук. Однако лидер среди электромобилей – Tesla Model 3 – отстает всего вдвое: их приобрели 15,7 тысяч. Чуть меньший показатель у лидера среди гибридов – Toyota Corolla.

Таким образом, "электризованные" легковушки наступают уверенно и мощно, и в следующем году уже будут конкурировать с тем же "Гольфом".

Читайте также: тест-драйв Citroen C3

Еще одна интересная тенденция, произошедшая в сентябре в Европе – рост доли кроссоверов. Теперь они занимают 41,3% рынка. Интересно, что Украина превысила этот показатель среди SUV еще несколько лет назад, и сегодня у нас продается гораздо больше новых кроссоверов, чем легковушек.

Также интересно: в Украине поставили ГБо на дизельный автомобиль.