Незважаючи на те, що авто з ДВЗ все ще продаються краще за електрифіковані авто, деякі моделі вже наступають на п'яти.

Згідно результатів досліджень компанії JATO Dynamics, в вересні 2020 року в Європі вперше кількість електрифікованих авто (з електричним та гібридним приводом) перевищили продажі дизелів.

Це поки що не перемога електромобілів, але наступ солідний – рік тому цей показник становив 29% для дизелів та 11% – для електрифікованих.

В рейтингу топ-моделей все ще лідирує бензиново-дизельний Volkswagen Golf – його за місяць у всій Європі продали 28,7 тисячі штук. Однак лідер серед електромобілів – Tesla Model 3 – відстає всього вдвічі: їх придбали 15,7 тисяч. Трохи менший показник у лідера серед гібридів – Toyota Corolla.

Таким чином, "електризовані" легковики наступають впевнено та потужно, і наступного року вже конкуруватимуть з тим же "Гольфом".

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Ще одна цікава тенденція, що сталася у вересні в Європі – ріст частки кросоверів. Тепер вони займають 41,3% ринку. Цікаво, що Україна перевищила цей показник серед SUV ще кілька років тому, і сьогодні у нас продається набагато більше нових кросоверів, ніж легковиків.

Також цікаво: в Україні поставили ГБо на дизельний легковик.