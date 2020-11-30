Дослідницька компанія JATO Dynamics назвала найбільш продавані автомобілі в Європі за підсумками жовтня 2020 року.

Так, найпопулярнішим новим автомобілем в Європі за звітний період став Volkswagen Golf, продажі якого склали 27 530 одиниць, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Найпопулярніші авто в Європі: гібриди та електро наступають

Друге місце по реалізації зайняв Renault Clio, чий результат склав 22 588 нових автомобілів (+ 15%). Замкнув трійку лідерів Opel / Vauxhall Corsa, продажі якого зросли на 59% і склали 21 220 примірників.

Крім того, до першої п’ятірки потрапили Peugeot 208 і Fiat Panda, результати яких в минулому місяці склали 19 130 і 19 046 одиниць відповідно. Продажі першого виросли на 8%, а другого – на 29%.

Також в ТОП-10 найбільш популярних автомобілів в Європі за підсумками жовтня 2020 року увійшли Renault Captur (18436 шт., + 3%), Toyota Yaris (17671 шт., -3,3%), Peugeot 2008 (17420 шт., + 23%), Skoda Octavia (17216 шт., -3%) і Citroen C3 (16298 шт., -7,9%).