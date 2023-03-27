Все инвестиции и инженерные разработки ориентированы на электрические и водородные силовые установки.

Правительство Германии пытается обеспечить будущее для двигателя внутреннего сгорания, но, скорее всего, слишком поздно, предупредил во вторник генеральный директор Renault. Это потому, что производители автомобилей уже направляют миллиарды инвестиций на технологии электромобилей и водорода.

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Выступая на мероприятии POLITICO, Лука де Мео, также являющийся главой Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), сказал, что производители автомобилей уже отреагировали на планы ЕС ввести политику продаж автомобилей и фургонов с нулевым уровнем выбросов с 2035 года. Они фактически прекратят производство новых автомобилей путем направления миллиардов евро в технологии чистых автомобилей.

"Я не думаю, что в Европе есть кто-то... кто разрабатывает совершенно новый двигатель", - сказал де Мео. "Никто, знаете, не разрабатывает с нуля новый двигатель внутреннего сгорания в Европе... Все деньги уходят на электрические или водородные технологии".

Лука де Мео, руководитель Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), генеральный директор Renault

Все три главных института ЕС поддержали цель ЕС по нулевых выбросам CO 2 к 2035 году, но запоздалые призывы Германии, а также Италии, Болгарии, Польши и Чехии привели к приостановлению окончательного утверждения. Сейчас Берлин ведет прямые переговоры с Европейской комиссией по решению проблемы, которое может создать лазейку для электронного топлива — синтетическую альтернативу бензину и дизельное топливо.

Этот вопрос грозит перерасти в полную войну внутри блока в преддверии саммита лидеров ЕС на этой неделе.

Хотя некоторые производители автомобилей, включая Renault, изначально были заинтересованы отложить дату постепенного вывода с производства до 2035 года, большинство из них уже объявили о планах перейти на продажу полностью электрических автомобилей в Европе до 2030 года.

Volvo, Ford и Audi являются одними из тех, кто объявил окончательные даты завершения производства любых моделей автомобилей, кроме электромобилей, в Европе спустя несколько лет. Renault заявила, что готовится предлагать на континенте только электромобили до 2030 года.

Вместо того чтобы заново изобретать двигатель, главная цель — догнать Китай, который, по словам де Мео, на десятилетия опережает технологию аккумуляторов для электромобилей.

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Де Мео подчеркнул, что он выступает за «технологическую нейтральность», то есть законодательство ЕС по выбросам не должно диктовать, как производители автомобилей достигнут целевого показателя нулевых выбросов в 2035 году. В текущем состоянии правила фактически означают, что только батареи и водород являются жизнеспособной альтернативой бензину и бензину.

Тем не менее, генеральный директор Renault согласился, что электромобили на пути к тому, чтобы стать доминирующим рыночным решением для достижения нулевых выбросов.

По его словам, тенденция отказа от двигателей необратима, поскольку поставщики, имеющие десятки тысяч сотрудников по всей Европе, отходят от двигателей внутреннего сгорания.

"Все поставщики уровня 1 (поставляющие оборудование непосредственно производителям автомобилей) полностью отказываются от инвестиций в двигатели внутреннего сгорания", - сказал он. «Вы увидите, как приближается волна».