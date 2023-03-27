Усі інвестиції та інженерні розробки направлені на електричні та водневі силові установки.

Уряд Німеччини намагається забезпечити майбутнє для двигуна внутрішнього згоряння, але, швидше за все, вже занадто пізно, попередив у вівторок генеральний директор Renault. Це тому, що виробники автомобілів вже спрямовують мільярди інвестицій на технології в галузі електромобілів та водню.

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Виступаючи на заході POLITICO, Лука де Мео, який також є головою Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), сказав, що виробники автомобілів уже відреагували на плани ЄС запровадити політику продажів автомобілів і фургонів з нульовим рівнем викидів з 2035 року. Вони фактично припинять виробництво нових автомобілів, шляхом спрямування мільярдів євро в технології чистих автомобілів.

«Я не думаю, що в Європі є хтось... хто розробляє абсолютно новий двигун», — сказав де Мео. «Ніхто, знаєте, не розробляє з нуля новий двигун внутрішнього згоряння в Європі... Усі гроші йдуть на електричні чи водневі технології».

Лука де Мео, керівник Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), генеральний директор Renault

Усі три головні інституції ЄС підтримали ціль ЄС з нульових викидів CO 2 до 2035 року, але запізнілі заклики Німеччини, а також Італії, Болгарії, Польщі та Чехії призвели до призупинення остаточного затвердження. Зараз Берлін веде прямі переговори з Європейською комісією щодо розв'язання проблеми, яке може створити лазівку для електронного палива — синтетичної альтернативи бензину та дизельному пальному.

Це питання загрожує перерости у повну війну всередині блоку напередодні саміту лідерів ЄС цього тижня.

Хоча деякі виробники автомобілів, включаючи Renault, спочатку були зацікавлені відкласти дату поступового виведення з виробництва до 2035 року, більшість із них уже оголосили про плани перейти на продаж повністю електричних автомобілів у Європі до 2030 року.

Volvo, Ford і Audi є одними з тих, хто оголосив остаточні дати завершення виробництва будь-яких моделей автомобілів, крім електромобілів, у Європі через кілька років. Renault заявила, що готується пропонувати на континенті лише електромобілі до 2030 року.

Замість того, щоб заново винаходити двигун, головна мета — наздогнати Китай, який, за словами де Мео, на десятиліття випереджає технологію акумуляторів для електромобілів.

Усі шини Continental розроблені таким чином, щоб підходили для електромобілів. Вони забезпечують безпечні поїздки, незалежно від дорожніх умов і стилю водіння. Рекламна інформація

Де Мео підкреслив, що він виступає за «технологічну нейтральність», тобто законодавство ЄС щодо викидів не повинно диктувати, як виробники автомобілів досягнуть цільового показника нульових викидів у 2035 році. У поточному стані правила фактично означають, що лише батареї та водень є життєздатною альтернативою бензину та бензину.

Тим не менш, генеральний директор Renault погодився, що електромобілі на шляху до того, щоб стати домінуючим ринковим рішенням для досягнення нульових викидів.

За його словами, тенденція відмови від двигунів є незворотною, оскільки постачальники, які мають десятки тисяч співробітників по всій Європі, відходять від двигунів внутрішнього згоряння.

«Усі постачальники рівня 1 (які постачають обладнання безпосередньо виробникам автомобілів) повністю відмовляються від інвестицій у двигуни внутрішнього згоряння», — сказав він. «Ви побачите, як наближається хвиля».