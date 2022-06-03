Нидерландцы начали массово заправлять свои автомобили в Германии из-за снижения цены на горючее.

На немецких АЗС стали образовываться длинные очереди, растягивающиеся на 150-200 метров, пишет издание NOS.

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Цены на топливо в последние дни в Германии были снижены. Это связано с понижением на три месяца акцизов на автомобильное топливо. После отмены налога цена литра бензина снизилась на 30 евроцентов, а дизельного топлива – на 15 евроцентов. Разница в цене между нидерландскими и немецкими АЗС – около 40 евроцентов.