Нідерландці почали масово заправляти свої автомобілі в Німеччині через зниження ціни на пальне.

На німецьких АЗС стали утворюватися довжелезні черги, які розтягуються на 150-200 метрів, пише видання NОS.

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Ціни на пальне за останні дні в Німеччині були знижені. Це пов'язано зі зниженням на три місяці акцизів на автомобільне паливо.

Після скасування податку ціна літра бензину знизилася на 30 євроцентів, а дизельного палива — на 15 євроцентів. Різниця в ціні між нідерландськими та німецькими АЗС - близько 40 євроцентів.