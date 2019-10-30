Шведский стартап Uniti объявил цену своего первого мини-электромобиля Uniti One.

В прошлом году шведская компания начала собирать 1 миллион долларов для построения прототипа городского электромобиля. Тогда было заявлено, что доступный городской автомобиль Uniti One стоимостью до 19 900 евро (23 400 долларов США) будет способен проехать 300 км на батарее мощностью 22 кВт/час.

Однако характристики и цены автомобиля Uniti One, который уже готов к производству, оказались несколько иными. На первый взгляд, цена оказалась меньше – 15 100 фунтов стерлингов в Великобритании (после 3500 фунтов субсидий), а это меньше 20 тысяч долларов. Однако чуть не за ту машину, которая была обещана.

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Теперь владельцы стартапа говорят, что за эти деньги будет модель Uniti One с аккумулятором всего 12 кВт/час. В Европе она начинается от 17 767 евро до уплаты НДС или любых стимулов правительства.

Если вы хотите получить батарею, способную преодолевать 300 км, нужно будет заплатить 20 567 евро (22 700 долларов), еще 2800 евро придется отдать за быструю зарядку постоянного тока.

В продажу новинка поступит в середине 2020 года.

Напомним, что Renault выпустит электромобиль для Европы.​​​​​​​