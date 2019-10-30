Шведський стартап Uniti оголосив ціну свого першого міні-електромобіля Uniti One.

Минулого року шведська компанія почала збирати 1 мільйон доларів для побудови прототипу міського електромобіля. Тоді було заявлено, що доступний міський автомобіль Uniti One вартістю до 19 900 євро (23 400 доларів США) буде здатен проїхати 300 км на батареї потужністю 22 кВт*год.

Однак характристики та ціни автомобіля Uniti One, який вже готовий до виробництва, виявилися дещо іншими. На перший погляд, ціна виявилась меншою - 15 100 фунтів стерлінгів у Великобританії (після 3500 фунтів субсидій), а це менше 20 тисяч доларів. Однак трохи не за ту машину, яка була обіцяна.

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Тепер власники стартапу кажуть, що за ці гроші буде модель Uniti One з акумулятором лише 12 кВт*год. У Європі вона починається від 17 767 євро до сплати ПДВ або будь-яких стимулів уряду.

Якщо ви хочете отримати батарею, здатну долати 300 км, потрібно буде заплатити 20 567 євро (22 700 доларів), ще 2800 євро доведеться віддати для швидкої зарядки постійного струму.

У продаж новинка надійде в середині 2020 року.

Нагадаємо, що Renault випустить електромобіль для Європи.