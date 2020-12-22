В течение 11 месяцев этого года в Евросоюзе было зарегистрировано на 25,5% меньше машин, чем в прошлом году.

Влияние пандемии COVID-19 продолжает накладывать свой отпечаток на автомобильную промышленность, поскольку с января по ноябрь 2020 года продажи упали с почти 12 миллионов до примерно 9 миллионов авто по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Наибольшее падение – 35,3% – зафиксирован в Испании. Продажи в Италии и Франции снизились соответственно на 29,0 и 26,9 процента, а в Германии – на 21,6 процента.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), количество новых регистраций автомобилей в Европейском Союзе в ноябре снизилась на 12%, до 897 692 единиц. Это связано с мерами, введенными правительствами для сдерживания второй волны пандемии. Во Франции и Испании продажи в ноябре упали на 27,0 и 18,7 процента соответственно по сравнению с ноябрем 2019 года, тогда как Италия и Германия понесли убытки на 8,3 и 3,0 процента соответственно.

Группа Volkswagen занимает наибольшую долю рынка на сегодняшний день, поскольку за первые одиннадцать месяцев года концерн продал почти 2,3 миллиона легковых автомобилей. Следом идет группа PSA с почти 1,4 миллиона автомобилей, а Renault Group продала чуть более 1 миллиона автомобилей.

Группа Hyundai едва дотянула до отметки в 635 тысяч единиц, а группа FCA зафиксировала 590 тысяч продаж. BMW Group, Daimler и Toyota Group опубликовали от 580 до 506 тысяч новых регистраций автомобилей. Далее следуют Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Jaguar Land Rover и Honda, перечислены в порядке уменьшения.

Стоит отметить, что статистика не учитывает автомобили, которыми европейцы пользуются по подписным сервисам, фактически не обладая ими.

Фото: статистика регистраций новых автомобилей в Европе в 2020 году / Carscoops