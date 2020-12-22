Протягом 11 місяців цього року у Євросоюзі було зареєстровано на 25,5% менше машин, ніж торік.

Вплив пандемії COVID-19 продовжує накладати свій відбиток на автомобільну промисловість, оскільки з січня по листопад 2020 року продажі впали з майже 12 мільйонів до приблизно 9 мільйонів авто, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

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Найбільше падіння – 35,3% – зафіксовано в Іспанії. Продажі в Італії та Франції знизились відповідно на 29,0 та 26,9 відсотка, а в Німеччині – на 21,6 відсотка.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), кількість нових реєстрацій автомобілів в Європейському Союзі в листопаді знизилася на 12%, до 897 692 одиниць. Це пов’язано із заходами, запровадженими урядами для стримування другої хвилі пандемії. У Франції та Іспанії продажі у листопаді впали на 27,0 та 18,7 відсотка відповідно, порівняно з листопадом 2019 року, тоді як Італія та Німеччина зазнали збитків на 8,3 та 3,0 відсотка відповідно.

Група Volkswagen займає найбільшу частку ринку на сьогоднішній день, оскільки за перші одинадцять місяців року концерн продав майже 2,3 мільйона легкових автомобілів. Слідом йде група PSA з майже 1,4 мільйона автомобілів, а Renault Group продала трохи більше 1 мільйона автомобілів.

Група Hyundai ледь дотягнула до позначки в 635 тисяч одиниць, а група FCA зафіксувала 590 тисяч продажів. BMW Group, Daimler і Toyota Group опублікували від 580 до 506 тисяч нових реєстрацій автомобілів. Далі слідують Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Jaguar Land Rover і Honda, перераховані в порядку зменшення.

Варто зазначити, що статистика не враховує автомобілі, якими європейці користуються за підписними сервісами, фактично не володіючи ними.

Фото: статистика реєстрацій нових автомобілів у Європі у 2020 році / Carscoops