После декабрьского замедления январский рынок автомобилей ЕС восстановился: регистрация новых автомобилей выросла на 12,1% и достигла 851 690 единиц, а электрическая аккумуляторная доля рынка увеличилась до 10,9%.

Аккумуляторные и гибридные автомобили

В январе 2024 года продажи новых аккумуляторных электрических автомобилей выросли на 28,9%, что добавило 92 741 единицу такой техники. Это количество в общем объеме регистрации увеличило долю до 10,9%. Год назад эта доля в январе была 9,5%.

Две трети региональных рынков Евросоюза (66%) показали двузначное число регистраций аккумуляторных электромобилей. Наибольший рост зафиксирован в Бельгии (+75,5%), Нидерландах (+72,2%), Франции (+36,8%) и Германии (+23,9%).

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Январское количество новых регистраций гибридно-электрических автомобилей в ЕС выросло на 23,5%. Это привело к продаже 245 068 единиц, что составляет 28,8% доли рынка ЕС. Значительный прирост в этом сегменте машин показали рынки Испании (+26,5%), Франции (+29,9%), Германии (+24,3%) и Италии (+14,2%).

Продажи плагин-гибридных электромобилей восстановились после падения в декабре 2023 года, повысившись на 23,8% до 66 660 единиц в январе 2024 года. Таким образом, гибридные электромобили, подключаемые к электросети, сейчас составляют 7,8% от общего объема продаж автомобилей в ЕС. Здесь практически одинаковые показатели у лидеров списка: Бельгия (+65,2%) и Германия (+62,6%).

Бензиновые и дизельные автомобили

В январе 2024 года рынок бензиновых автомобилей в ЕС вырос на 4%, благодаря значительному росту на ключевых рынках, таких как Италия (+26,7%) и Германия (+16,9%). Несмотря на сохранение лидерства с 35,2% рынка в январе, доля бензиновых автомобилей снизилась с 37,9% в том же месяце 2023 года.

Рынок дизельных автомобилей ЕС в январе сократился на 4,9%. Это падение было очевидным на нескольких рынках, включая три крупнейших: Франция (-23,4%), Испания (-10,2%) и Италия (-8,7%). Однако Германия отклонилась от этой тенденции и дала рост на 4,3%.