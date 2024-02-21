Після грудневого уповільнення січневий ринок автомобілів ЄС відновився: реєстрація нових автомобілів зросла на 12,1% і досягла 851 690 одиниць, а електрична акумуляторна частка ринку збільшилася до 10,9%.

Акумуляторні та гібридні автомобілі

У січні 2024 року продажі нових акумуляторних електричних автомобілів зросли на 28,9%, що додало 92 741 одиниці такої техніки. Ця кількість в загальному обсягу реєстрації збільшила частку до 10,9%. Рік тому ця частка у січні була 9,5%.

Дві третини регіональних ринків Євросоюзу (66%) показали двозначне число реєстрацій акумуляторних електромобілів. Найбільший ріст зафіксовано у Бельгії (+75,5%), Нідерландах (+72,2%), Франції (+36,8%) та Німеччині (+23,9%).

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Січнева кількість нових реєстрацій гібридно-електричних автомобілів в ЄС зросла на 23,5%. Це призвело до продажу 245 068 одиниць, що становить 28,8% частки ринку ЄС. Значний приріст у цьому сегменті машин показали ринки Іспанії (+26,5%), Франції (+29,9%), Німеччини (+24,3%) та Італії (+14,2%).

Продажі плагін-гібридних електромобілів відновилися після падіння в грудні 2023 року, підвищившись на 23,8% до 66 660 одиниць у січні 2024 року. Таким чином, гібридні електромобілі, що підключаються до електромережі, зараз складають 7,8% від загального обсягу продажів автомобілів у ЄС. Тут практично однакові показники у лідерів списку: Бельгія (+65,2%) і Німеччина (+ 62,6%).

Бензинові та дизельні автомобілі

У січні 2024 року ринок бензинових автомобілів в ЄС зріс на 4%, завдяки значному зростанню на ключових ринках, таких як Італія (+26,7%) і Німеччина (+16,9%). Попри збереження лідерства з 35,2% ринку в січні, частка бензинових автомобілів знизилася з 37,9% у тому ж місяці 2023 року.

Ринок дизельних автомобілів ЄС у січні скоротився на 4,9%. Це падіння було очевидним на кількох ринках, включаючи три найбільші: Франція (-23,4%), Іспанія (-10,2%) та Італія (-8,7%). Однак Німеччина відхилилася від цієї тенденції й дала зростання на 4,3%.