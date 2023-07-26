Стремительный рост цен на топливо в ЕС приведет к удорожанию топлива в Украине.

Цены на бензины и ДТ в Средиземноморье и портах северной Европы за неделю (с 18 по 24 июля) повысились на $71/т и $65/т соответственно. Об этом издание enkorr сообщили игроки рынка.

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Стоимость бензина в средиземноморском регионе Европы выросла на 8% ($68/т) до $945/т. В северо-западном регионе Европы повышение было несколько больше — на $74/т, до $986/т.

Котировки ДТ в Средиземноморье за неделю прибавили в цене $60/т — до $825/т, тогда как стоимость дизельного горючего в портах северной Европы выросла на $70/т, до $840/т.

"Рост котировок в Европе оказывает дополнительное давление на рынок Украины, особенно на фоне ракетных ударов по портовой инфраструктуре и неопределенности с морскими поставками нефтепродуктов", - говорят аналитики Консалтинговой группы "А-95".

По их данным, внутренний рынок постепенно реагирует — с начала недели трейдеры повысили свои прайсы на 0,25-0,5 грн/л. Тем самым стоимость ГП уже вплотную приблизилась к отметке в 43 грн/л, а бензину А-95 – к 44,5 грн/л.

Как сообщалось ранее, котировки нефти эталонных марок во вторник, 25 июля, продолжают повышаться из-за опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.