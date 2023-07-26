Стрімке зростання цін на пальне у ЄС призведе до подорожчання палива в Україні.

Ціни на бензини і ДП у Середземномор'ї й портах північної Європи за тиждень (з 18 по 24 липня) підвищилися на $71/т і $65/т відповідно. Про це видання enkorr повідомили гравці ринку.

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Вартість бензину у середземноморському регіоні Європи зросла на 8% ($68/т), до $945/т. У північно-західному регіоні Європи підвищення було дещо більшим — на $74/т, до $986/т.

Котирування ДП у Середземномор'ї за тиждень додало в ціні $60/т — до $825/т, тоді як вартість дизельного пального у портах північної Європи зросла на $70/т, до $840/т.

«Зростання котирувань у Європі чинить додатковий тиск на ринок України, особливо на тлі ракетних ударів по портовій інфраструктурі й невизначеності з морськими постачаннями нафтопродуктів», — кажуть аналітики Консалтингової групи «А-95».

За їхніми даними, внутрішній ринок потроху реагує — з початку тижня трейдери підвищили свої прайси на 0,25-0,5 грн/л. Тим самим вартість ДП уже впритул наблизилася до позначки в 43 грн/л, а бензину А-95 — до 44,5 грн/л.

Як повідомлялося раніше, котирування нафти еталонних марок у вівторок, 25 липня, продовжують підвищуються через побоювання з приводу дефіциту палива на світовому ринку.