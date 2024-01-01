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В Европе с 1 января 2025 года вырастет плата за проезд

С начала 2025 года многие европейские страны введут изменения в оплату проезда. Но это еще не окончательный список, поскольку в течение года свои тарифы объявят другие страны.
Кто с 1 января 2025 года в Европе повысит перевозчикам плату за проезд - Auto24

ФОТО: иллюстративное stock.adobe.com|

В Австрии ожидается самый высокий скачок тарифной платы за проезд

Валентин Ожго
logo29 декабря, 13:28
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Главной целью повышения является, среди прочего, увеличение поступлений на модернизацию дорожной инфраструктуры и адаптацию к росту расходов на содержание. Об основных увеличениях платы напомнила в своем сообщении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD).

Кстати дороги в Польше подорожают для владельцев грузовиков

Перечень стран и процент роста:

  • Польша +3,3
  • Бельгия +2,86
  • Австрия +7,4
  • Чехия +5,0
  • Словакия +3,0%
  • Швеция – Эресуннский мост +1,5
  • Дания – большинство Storebaelt +2,0
  • Испания +2-3
  • Португалия +2,23
  • Франция +0,9%

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Некоторые операторы планируют ввести новые тарифы с 1 февраля 2025, а кто-то еще позже. Однако в части государств останутся текущие ставки без изменений.

Более подробно тарификацию в каждой из перечисленных стран можно узнать по этой ссылке.

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