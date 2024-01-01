В Европе с 1 января 2025 года вырастет плата за проезд

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В Австрии ожидается самый высокий скачок тарифной платы за проезд
Главной целью повышения является, среди прочего, увеличение поступлений на модернизацию дорожной инфраструктуры и адаптацию к росту расходов на содержание. Об основных увеличениях платы напомнила в своем сообщении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD).
Кстати дороги в Польше подорожают для владельцев грузовиков
Перечень стран и процент роста:
- Польша +3,3
- Бельгия +2,86
- Австрия +7,4
- Чехия +5,0
- Словакия +3,0%
- Швеция – Эресуннский мост +1,5
- Дания – большинство Storebaelt +2,0
- Испания +2-3
- Португалия +2,23
- Франция +0,9%
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Некоторые операторы планируют ввести новые тарифы с 1 февраля 2025, а кто-то еще позже. Однако в части государств останутся текущие ставки без изменений.
Более подробно тарификацию в каждой из перечисленных стран можно узнать по этой ссылке.