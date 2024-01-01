В Европе с 1 января 2025 года вырастет плата за проезд

Главной целью повышения является, среди прочего, увеличение поступлений на модернизацию дорожной инфраструктуры и адаптацию к росту расходов на содержание. Об основных увеличениях платы напомнила в своем сообщении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD).

Кстати дороги в Польше подорожают для владельцев грузовиков

Перечень стран и процент роста:

Польша +3,3

Бельгия +2,86

Австрия +7,4

Чехия +5,0

Словакия +3,0%

Швеция – Эресуннский мост +1,5

Дания – большинство Storebaelt +2,0

Испания +2-3

Португалия +2,23

Франция +0,9%

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Некоторые операторы планируют ввести новые тарифы с 1 февраля 2025, а кто-то еще позже. Однако в части государств останутся текущие ставки без изменений.

Более подробно тарификацию в каждой из перечисленных стран можно узнать по этой ссылке.