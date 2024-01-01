У Європі з 1 січня 2025 року зросте плата за проїзд

Головною метою підвищення є, серед іншого, збільшення надходжень на модернізацію дорожньої інфраструктури та адаптацію до зростання витрат на утримання. Про основні зростання тарифів нагадала у своєму повідомленні Асоціація міжнародних автомобільних перевізників Польщі (ZMPD).

До речі дороги у Польщі подорожчають для власників вантажівок

Перелік країн та відсоток зростання:

Польща +3,3

Бельгія +2,86

Австрія +7,4

Чехія +5,0

Словаччина +3,0%

Швеція – Ересуннський міст +1,5

Данія – більшість Storebaelt +2,0

Іспанія +2-3

Португалія +2,23

Франція +0,9%

Чай з калини та журавлини із кайєнським перцем, з обліпихи, малини чи імбиру. Обирайте на WOG, що більше до смаку. А краще - скуштуйте все. Це надзвичайно смачно та добре зігріває. Рекламна інформація

Деякі оператори планують запровадити нові тарифи з 1 лютого 2025 року, а хтось ще пізніше. Однак в частині держав залишаться поточні ставки без змін.

Більш детально тарифікацію у кожній з перерахованих країн можна дізнатися за цим посиланням.