Укр
Ру

У Європі з 1 січня 2025 року зросте плата за проїзд

З початку 2025 року багато європейських країн введуть зміни в оплату проїзду. Але це ще не остаточний список, оскільки протягом року свої тарифи оголосять інші країни.
Хто з 1 січня 2025 року у Європі підвищить перевізникам плату за проїзд - Auto24

ФОТО: ілюстративне stock.adobe.com|

В Австрії очікується найвищий стрибок тарифної плати за проїзд

Валентин Ожго
logo29 грудня, 13:28
logo0
logo0 хв

Головною метою підвищення є, серед іншого, збільшення надходжень на модернізацію дорожньої інфраструктури та адаптацію до зростання витрат на утримання. Про основні зростання тарифів нагадала у своєму повідомленні Асоціація міжнародних автомобільних перевізників Польщі (ZMPD).

До речі дороги у Польщі подорожчають для власників вантажівок

Перелік країн та відсоток зростання:

  • Польща +3,3
  • Бельгія +2,86
  • Австрія +7,4
  • Чехія +5,0
  • Словаччина +3,0%
  • Швеція – Ересуннський міст +1,5
  • Данія – більшість Storebaelt +2,0
  • Іспанія +2-3
  • Португалія +2,23
  • Франція +0,9%

Чай з калини та журавлини із кайєнським перцем, з обліпихи, малини чи імбиру. Обирайте на WOG, що більше до смаку. А краще - скуштуйте все. Це надзвичайно смачно та добре зігріває.

Рекламна інформація

Деякі оператори планують запровадити нові тарифи з 1 лютого 2025 року, а хтось ще пізніше. Однак в частині держав залишаться поточні ставки без змін.

Більш детально тарифікацію у кожній з перерахованих країн можна дізнатися за цим посиланням.

#Фото #Німеччина #Дороги #Перевезення #Вантажівки #Польща #Автоподія #Новини