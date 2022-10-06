За сутки ГП в Европе подорожало на 7%, а бензин – на 4%.

В период с 3 на 4 октября цены на дизельное топливо (ДТ) в Средиземноморье и портах Северной Европы подорожали в среднем на 7%, или $71т, до $1089/т. При этом рост цены на бензины составил 4% до $952/т. Об этом сообщили игроки рынка.

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В частности, стоимость ГП в Средиземноморье за сутки увеличилась на $71/т — до $1 071/т. На столько же дизельное топливо подорожало в портах Северной Европы ($1 108/т).

Бензиновые котировки в средиземноморском регионе Европы выросли на 5% ($42/т) до $883/т. На северо-западном рынке рост был почти таким же — +$43/т (до $1020/т).

Следует отметить, что в Украине ожидается рост цен на топливо после усиления налоговым давлением. Рост цен в ЕС также будет иметь свои последствия, однако они растянуты по времени.

«На фоне низкого спроса и «залитого» рынка большинство трейдеров пока не корректировали свои цены, заняв позицию выжидания», — говорит один из опрошенных трейдеров.

Как сообщалось, основной причиной роста цен на горючее в Европе стал рост мировых цен на нефть с конца прошлой недели на фоне возможного решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Так, в среду, 5 октября, Brent подорожала по отношению к 30 сентября на $8, до почти $93 за баррель.