За добу ДП у Європі здорожчало на 7%, а бензин на 4%.

У період із 3 на 4 жовтня ціни на дизельне пальне (ДП) у Середземномор'ї й портах Північної Європи здорожчало у середньому на 7%, або $71т, до $1 089/т. При цьому ріст ціни на бензини склав 4%, до $952/т. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

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Зокрема вартість ДП у Середземномор'ї за добу збільшилась на $71/т — до $1 071/т. На стільки ж дизельне пальне здорожчало у портах Північної Європи до ($1 108/т).

Бензинові котирування у середземноморському регіоні Європи виросли на 5% ($42/т), до $883/т. На північно-західному ринку ріст був майже таким самим — +$43/т ( до $1 020/т).

Слід зазначити, що в Україні очікується зростання цін на пальне після посилення владою податкового тиску. Зростання цін у ЄС також буде мати свої наслідки, однак вони розтягнуті у часі.

«На тлі низького попиту й «залитого» ринку більшість трейдерів поки що не коригували своїх цін, зайнявши позицію вичікування», — каже один із опитаних трейдерів.

Як повідомлялося, основною причиною росту цін на пальне в Європі став ріст світових цін на нафту з кінця минулого тижня на тлі можливого рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку. Так, у середу, 5 жовтня, Brent здорожчала щодо 30 вересня на $8, до майже $93 за барель.