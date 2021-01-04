Захват европейцев электрокарами выходит на новый уровень. Автомобили с нетрадиционными силовыми установками уже занимают 10% рынка.

2020 год стал рекордным для рынка электромобилей в Европе. Сообщается, что европейцы купили больше одного миллиона электрических автомобилей. Лидерами по продажам стали такие бренды: Volkswagen, Renault и Hyundai.

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Только за январь-ноябрь прошлого года общий объем реализации вырос на 198% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Каждая десятая машина, купленная в Европе, была электрокаром! Таким образом, объем продаж электромобилей достиг 10% рынка всех новых машин. Например, в 2019 году только 3,6% проданных новых авто в Европе были электрокарами.

Самым продаваемым в Европе электрокаром в ноябре прошлого года стал Renault ZOE. На второй строчке Volkswagen ID.3. Замыкает тройку лидеров электромобиль Hyundai Kona EV.

Немецкая автопромышленность делает ставку на электрокары, чему свидетельствует огромное количество государственных субсидий на электрические модели. За 2020 год их уплачено в 6,5 раза больше, чем в 2019 году. Общая сумма субсидий, которую оплатило правительство, достигает более 652 миллионов евро.