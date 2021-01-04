Захоплення європейців електрокарами виходить на новий рівень. Автомобілі з нетрадиційними силовими установками вже займають 10% ринку.

2020 рік став рекордним для ринку електромобілів у Європі. Повідомляється, що європейці купили понад одного мільйона електричних автівок. Лідерами за продажами стали такі бренди: Volkswagen, Renault та Hyundai.

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Тільки за січень-листопад минулого року загальний обсяг реалізації виріс на 198% в порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Кожна десята автівка куплена у Європі була електрокаром! Таким чином, обсяг продажів електромобілів досяг 10% ринку усіх нових машин. Наприклад, у 2019 році тільки 3,6% проданих нових авто в Європі були електрокари.

Найбільш продаваним в Європі електрокаром в листопаді минулого року став Renault ZOE. На другій сходинці Volkswagen ID.3. Замикає трійку лідерів електромобіль Hyundai Kona EV.

Німецька автопромисловість робить ставку на електрокари, чому свідчить величезна кількість державних субсидій на електричні моделі. За 2020 рік їх сплачено в 6,5 раза більше ніж у 2019 році. Загальна сума субсидій, яку сплатив уряд, сягає понад 652 мільйонів євро.