Новые правила Евросоюза направлены на повышение безопасности дорожного движения, в частности, уменьшение количества смертей, увечий и материального ущерба.

Ограничение коснется не всех, а новичков. Для новоиспеченных водителей будет действовать запрет ездить ночью, то есть с 0:00 до 6:00. Это решение, среди прочего, направлено на уменьшение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Правда, для этой категории водителей есть еще и другое ограничение. Для водителей с небольшим опытом будет запрещено ездить на автомобиле, масса которого превышает 1,8 тонны. Таким образом, гонять на внедорожниках по новым дополнениям в ПДД начинающему водителю некоторое время не придется.

Читайте также В Польше снизили смертность от ДТП в два раза: что для этого сделали

Новые нормы будут распространяться на все страны Европейского Союза постепенно. Ожидается, что в следующем году будет принято решение об их внедрении и стандартизации во всем сообществе. Однако есть страны, которые уже вот-вот введут новые правила. И они для новичков будут существенно отличаться.

Начинающим водителям страны Евросоюза поэтапно будут вводить ограничения на поездку ночью и управления тяжелыми внедорожниками. Фото: stocksy.com

Скажем, в Германии с 1 января все, кто получит в 2024 году водительские права категории B+, не смогут ездить ночью, управлять внедорожниками или превышать скорость 110 км/ч.

Как помните, сейчас на некоторых федеральных трассах Германии уже действует запрет на ночной проезд грузовиков. Теперь ЕС пересматривает правила в отношении молодых владельцев прав и вскоре повсеместно запретит начинающим водителям ездить ночью. Это уменьшит аварийность и смертность.

По статистике, ежегодно на дорогах Евросоюза трагически погибает до 20 000 человек. Авторы проекта считают, что благодаря нововведениям к 2050 году количество смертей сократится до нуля.