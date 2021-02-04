Стоимость смазочных материалов в мире демонстрирует резкое увеличение, которое отразится на украинском рынке в феврале 2020 года. Такой прогноз высказали в международном ценовом агентстве Argus.

Резкое подорожание базовых масел началось в ноябре и продолжалось в декабре 2020 года, а также в январе 2021 года из-за сокращения их поставок на рынок. Так, на фоне сокращения спроса из-за паники вокруг коронавируса до 10-летнего минимума упали объемы нефтепереработки в РФ, также существенно сократили объемы производства европейские и американские заводы. Профилактические работы на ряде заводов Европы дополнительно подтолкнули цены вверх.

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В результате, по данным Argus, котировки базового масла марки SN 500 в балтийских портах в январе 2021 года превысили $750/т, что в 2,3 раза выше по сравнению с уровнем июня 2020 года.

Параллельно с котировками растут и премии, которые трейдеры готовы платить за гарантированное снабжение масел. Так, дифференциал котировкам базового масла SN 150 в Европе приблизился к + $300/т.

По словам Дмитрия Терентьева, менеджера по развитию бизнеса агентства Argus, цены на базовые масла начали расти в июне 2020 года на фоне окончания первой волны коронапаники. "Из-за резкого сокращения спроса на бензин, дизтопливо и керосин в связи с пандемией НПЗ в Европе, Азии и других регионах значительно сократили переработки, что сказалось на объемах производства базовых масел. Для многих заводов маржинальность производства стала отрицательной. Поэтому часть НПЗ остановилась на ремонты. При этом спрос на масла упал значительно меньше, чем на моторное топливо", – говорит эксперт.

В итоге на мировом рынке сложился дефицит масел, который толкает цены вверх. "В обычные годы зимой наблюдается снижение спроса и базовые масла дешевеют, однако текущий зимний сезон стал исключением, и мы продолжаем наблюдать значительное превышение спроса над предложением. Аналитики Argus прогнозируют, что рост цен может сохраниться до мая 2021 года и составит к началу лета около 10% от текущих значений котировок", – подытожил менеджер агентства.

Базовые масла на 80-90% формируют стоимость товарных масел и смазок, соответственно подорожание продукции украинских производителей составит не менее 50%. В 2020 году импорт базовых масел в Украину составил 143,2 тыс. т, что на 19% меньше по сравнению с уровнем 2019 года. Крупнейшими импортерами стали компании "ЛЛК Украина", "Азмол", "ДМС-Трейд".