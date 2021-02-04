Вартість мастильних матеріалів у світі демонструє різке збільшення, яке відіб'ється на українському ринку в лютому 2020 р.. Такий прогноз висловили в міжнародному ціновому агентстві Argus.

Різке здорожчання базових олив розпочалося в листопаді й тривало в грудні 2020 року, а також у січні 2021 року через скорочення їх постачань на ринок. Так, на тлі скорочення попиту через паніку навколо коронавірусу до 10-річного мінімуму впали обсяги нафтоперероблення в РФ, також істотно скоротили обсяги виробництва європейські й американські заводи. Профілактичні роботи на низці заводів Європи додатково підштовхнули ціни вгору.

Читайте також: Вибір моторного масла - для тих, хто піклується про двигун свого автомобіля

У результаті, за даними Argus, котирування базового масла марки SN 500 в балтійських портах у січні 2021 р. перевищили $750/т, що в 2,3 раза вище порівняно з рівнем червня 2020 р.

Паралельно з котируваннями ростуть і премії, які трейдери готові платити за гарантоване постачання мастил. Так, диференціал до котирувань базового масла SN 150 в Європі наблизився до + $300/т.

За словами Дмитра Терентьєва, менеджера з розвитку бізнесу агентства Argus, ціни на базові масла почали зростати в червні 2020 року на тлі закінчення першої хвилі коронапаніки. "Через різке скорочення попиту на бензин, дизпальне і гас у зв'язку з пандемією НПЗ у Європі, Азії та інших регіонах значно скоротили перероблення, що позначилося на обсягах виробництва базових масел. Для багатьох заводів маржинальність виробництва стала негативною. Через це частину НПЗ зупинилася на ремонти. При цьому попит на масла впав значно менше, ніж на моторне паливо", – каже експерт.

У підсумку на світовому ринку склався дефіцит масел, який штовхає ціни вгору. "У звичайні роки взимку спостерігається зниження попиту і базові масла дешевшають, проте поточний зимовий сезон став винятком, і ми продовжуємо спостерігати значне перевищення попиту над пропозицією. Аналітики Argus прогнозують, що зростання цін може зберегтися до травня 2021 року і складе до початку літа близько 10% від поточних значень котирувань", – підсумував менеджер агентства.

Базові масла на 80-90% формують вартість товарних олив і мастил, відповідно здорожчання продукції українських виробників складе не менше 50%. У 2020 р. імпорт базових масел в Україну склав 143,2 тис. т, що на 19% менше порівняно з рівнем 2019 р.. Найбільшими імпортерами стали компанії "ЛЛК Україна", "Азмол", "ДМС-Трейд".