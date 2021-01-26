Все партии сжиженного газа, которые поставляются на рынок с 4 февраля, могут оказаться заблокированы государственными органами.

С февраля месяца в Украине вступает в силу новый технический регламент на сжиженные газы. Проблема в том, что в государстве отсутствуют необходимые органы сертификации, из-за чего рынок может быть парализован, об этом предупреждают на сайте консалтинговой группы "А-95".

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По закону, чтобы допустить к продаже определенную партию сжиженного газа, ее сначала проверяют на соответствие требованиям техрегламента. Соответствующую оценку дают специальные органы, которые должны быть аккредитованы НААУ (Нацагентством по аккредитации Украины). Однако таких органов для сертификации в Украине просто не существует.

В связи с этим, все партии сжиженного газа, которые поставляются на рынок с 4 февраля, после того, как начнет действовать техрегламент, могут быть заблокированы уполномоченными органами. Трудности заключаются не только в этом, но и в нормах самого техрегламента.

Дело в том, что документ требует паспортизацию каждой партии, которая аккредитована украинской лабораторией, которых в стране очень мало. Все это может создать дополнительные проблемы на рынке автогаза в стране. Кроме того, на фоне всех этих нововведений органы надзора смогут задерживать партии сжиженного газа для снятия проб. Это может спровоцировать развитие коррупции.

Лучше всего в данной ситуации – это перенести дату вступления в силу техрегламента, чтобы было время разобраться со всеми вышеперечисленными нюансами – считают специалисты консалтинговой группы "А-95".