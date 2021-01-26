Всі партії зрідженого газу, що поставляються на ринок з 4 лютого, можуть бути заблокованими державними органами.

З лютого місяця в Україні вступає в силу новий технічний регламент на зріджені гази. Проблема в тому, що в державі відсутні необхідні органи сертифікації, через що ринок може бути паралізований, про це попереджають на сайті консалтингової групи "А-95".

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Згідно із законом, щоб допустити до продажу певну партію скрапленого газу, її спочатку перевіряють на відповідність вимог техрегламенту. Відповідну оцінку дають спеціальні органи, які повинні бути акредитовані НААУ (Нацагентством з акредитації України). Однак таких органів для сертифікації в Україні просто не існує.

У зв'язку з цим, всі партії зрідженого газу, що поставляються на ринок з 4 лютого, після того як почне діяти техрегламент, можуть бути заблоковані уповноваженими органами. Труднощі полягають не тільки в цьому, а й у нормах самого техрегламенту.

Справа в тому, що документ вимагає паспортизацію кожної партії, яка акредитована українською лабораторією, а таких в країні дуже мало. Все це може створити додаткові проблеми на ринку автогазу в країні. Крім того, на тлі всіх цих нововведень органи нагляду зможуть затримувати партії зрідженого газу для зняття проб. Це може спровокувати розвиток корупції.

Найкраще в даній ситуації – це перенести дату вступу в силу техрегламенту, щоб був час розібратися з усіма перерахованими вище нюансами, вважають спеціалісти консалтингової групи "А-95".