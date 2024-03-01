В феврале украинцы приобрели почти 5,7 тыс. новых авто.

В течение самого короткого месяца года в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек, сообщает Укравтопром.

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Итак, относительно февраля 2023 г. рынок новых легковых авто увеличился на 51%. От февральского показателя 2021 года реализация новых авто отстает на 11%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota - 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Второй по количеству полученных номеров была Renault – 706 ед. (+64%). На третьем месте Volkswagen – 472 ед. (+53%). Также в ТОП-5 месяца попали: Skoda – 452 ед. (+38%) и Peugeot – 348 ед. (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2023 года.