У лютому українці придбали майже 5,7 тис. нових авто.

Впродовж найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

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Отже, відносно лютого 2023 р. ринок нових легкових авто збільшився на 51%. Від лютневого показника 2021 року реалізація нових авто відстає на 11%.

Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota – 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік. Другою за кількістю отриманих номерів була Renault – 706 од. (+64%). На третьому місці Volkswagen – 472 од. (+53%). Також у ТОП-5 місяця потрапили: Skoda – 452 од. (+38%) та Peugeot – 348 од. (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.

Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.