Минулого року продажі нових автомобілів в Україні зросли на 62,4%. AUTO-Consulting проаналізувала показники продажів нових автомобілів у країнах ЄС та констатує покращення становища українського авторинку на європейській карті.

Авторинок в Європі у кожній країні Європейського союзу, окрім Норвегії, де зафіксовано падіння на 27% та Угорщини, з показником – 3,4%. Загалом, всього було реалізовано майже 14 млн авто, проти 12 млн торік.

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Український показник зростання, у 62,4% виявився б найкращим в Європі, але й цього разу все зіпсував східний сусід, бо в росії авторинок зріс на 68%. У білорусі теж фіксували збільшення продажів на 31,7%. Тобто, ринки в наших ворожих сусідів відновлюються теж високими темпами.

Попри це, Україні вдалося піднятися на 3 пункти у європейському рейтингу і тепер наш авторинок посідає 23 місце, між показниками Фінляндії та Хорватії.

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Показник в 65 тисяч проданих автомобілів, який показала Україна – досить низький за мірками країн ЄС. Але, зважаючи на війну, та продажі минулого року, цей показник показує що український авторинок відновлюється.

Лідерами серед країн Європейського союзу, як і раніше, залишились Німеччина, Франція, Великобританія та Італія. У цих країнах зростання авторинку відбувається шаленими темпами, і в одній тільки Німеччині реалізували 2,8 млн автомобілів минулого року.

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Раніше Україна посідала 7-ме місце за обсягом проданих автомобілів у рейтингу ЄС. Цей показник наша країна показала у 2008 році, що й досі залишається найкращим результатом.