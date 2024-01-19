В прошлом году продажи новых автомобилей в Украине выросли на 62,4%. AUTO-Consulting проанализировала показатели продаж новых автомобилей в странах ЕС и констатирует улучшение положения украинского авторынка на европейской карте.

Авторынок в Европе в каждой стране Европейского союза, кроме Норвегии, где зафиксировано падение на 27% и Венгрии, с показателем – 3,4%. В общем, всего было реализовано почти 14 млн авто, против 12 млн в прошлом году.

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Украинский показатель роста, в 62,4% оказался бы лучшим в Европе, но и на этот раз все испортил восточный сосед, потому что в России авторынок вырос на 68%. В Беларуси тоже фиксировали увеличение продаж на 31,7%. То есть, рынки в наших враждебных соседей восстанавливаются тоже высокими темпами.

Несмотря на это, Украине удалось подняться на 3 пункта в европейском рейтинге и теперь наш авторынок занимает 23 место, между показателями Финляндии и Хорватии.

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Показатель в 65 тысяч проданных автомобилей, который показала Украина – достаточно низкий по меркам стран ЕС. Но, несмотря на войну, и продажи прошлого года, этот показатель показывает, что украинский авторынок восстанавливается.

Лидерами среди стран Европейского союза, по-прежнему, остались Германия, Франция, Великобритания и Италия. В этих странах рост авторынка происходит бешеными темпами, и в одной только Германии реализовали 2,8 млн автомобилей в прошлом году.

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Ранее Украина занимала 7-е место по объему проданных автомобилей в рейтинге ЕС. Этот показатель наша страна показала в 2008 году, что до сих пор остается лучшим результатом.